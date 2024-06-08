В Копенгагене напали на премьерку Дании Матте Фредериксен

Полиция Копенгагена подтвердила инцидент, проводится расследование дела.

Источник фото: ekstrabladet.dk

В столице Дании Копенгагене мужчина напал на главу правительства страны Мэтте Фредериксен, сообщают издания «Ekstra Bladet».

Нападающий ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. В офисе премьер-министра заявили, что «шокированы произошедшим».

По словам источника «Ekstra Bladet», с главой правительства все в порядке, но она «очень впечатлена» событием.

Нападавший был задержан.

Мэтте Фредериксен занимает должность главы правительства Дании с 2019 года.

В СМИ пишут, что полиция Копенгагена подтвердила инцидент. В настоящее время проводится расследование дела.

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