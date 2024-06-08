Температура Средиземного моря достигла нового рекорда – что говорят экологи

Средиземное море стало более соленым.

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Средняя температура поверхностной воды в Средиземном море достигла нового рекорда в 21,1°C в апреле 2023 года. Об этом сообщает «ANSA» со ссылкой на отчет Всемирного фонда природы WWF-Italia под названием «Дыхание океанов», который был опубликован накануне Всемирного дня океанов.

В отчете говорится, что это почти на градус выше, чем средний показатель за период 1850-1900 годов.

Среди прочего, в документе указано, что климатический кризис также привел к тому, что Средиземное море стало более соленым.

Кроме того, высокие температуры позволили инородным видам мигрировать в теплые воды Средиземного моря и заменить эндемические виды, а также ускорить распространение медуз.

Ранее стало известно, что уменьшение полярного льда в результате климатических изменений, обусловленных человеческой деятельностью, привело к задержке вращения Земли. Это может повлиять на измерение времени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

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