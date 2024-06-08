Температура Середземного моря досягла нового рекорду – що кажуть екологи

Середземне море стало солонішим.

Джерело фото: Thomas Barwick / Getty Images

Середня температура поверхневої води у Середземному морі досягла нового рекорду в 21,1°C у квітні 2023 року. Про це повідомляє «ANSA» з посиланням на звіт Всесвітнього фонду природи WWF-Italia під назвою «Подих океанів», який був опублікований напередодні Всесвітнього дня океанів.

У звіті під говориться, що це майже на градус вище, ніж середній показник за період 1850-1900 років.

Серед іншого, у документі вказано, що кліматична криза також призвела до того, що Середземне море стало солонішим.

Крім цього, високі температури дозволили чужорідним видам мігрувати у теплі води Середземного моря та замінити ендемічні види, а також прискорити поширення медуз.

Раніше стало відомо, що зменшення полярного льоду внаслідок кліматичних змін, зумовлених людською діяльністю, призвело до затримки обертання Землі. Це може мати вплив на вимірювання часу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.