Посаду «старшого цивільного представника» НАТО в Україні можуть представити вже на саміті блоку в липні.

Джерело фото: Андрій Кравченко/Bloomberg

НАТО планує створити посаду спеціального посланника альянсу в Україні, пише «Foreign Policy» з посиланням на джерела.

Посаду «старшого цивільного представника» НАТО в Україні можуть представити вже на саміті блоку в липні. Він координуватиме допомогу країні з боку союзників.

Як стало відомо, союзники по альянсу не підтримали ініціативу генсека Єнса Столтенберга про заснування п'ятирічного фонду в 100 млрд доларів для допомоги Україні, пише агентство «Bloomberg». Замість цього він просить країни продовжувати робити свої поточні внески.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 40 млрд євро (43 млрд доларів) на рік на допомогу для України. Ця ідея має широку підтримку майже усіх членів блоку, під питанням тільки позиція Угорщини, додає «Bloomberg».

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