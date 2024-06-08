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НАТО планирует создать должность специального посланника альянса в Украине

10:57, 8 июня 2024
Пост «старшего гражданского представителя» НАТО в Украине могут представить уже на саммите блока в июле.
НАТО планирует создать должность специального посланника альянса в Украине
Источник фото: Андрей Кравченко/Bloomberg
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НАТО планирует создать должность специального посланника альянса в Украине, пишет «Foreign Policy» со ссылкой на источники.

Пост «старшего гражданского представителя» НАТО в Украине могут представить уже на саммите блока в июле. Он будет координировать помощь стране со стороны союзников.

Как стало известно, союзники по альянсу не поддержали инициативу генсека Йенса Столтенберга об учреждении пятилетнего фонда в 100 млрд долларов для помощи Украине, пишет агентство «Bloomberg». Вместо этого он просит страны продолжать вносить свои текущие взносы.

Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обяжутся тратить не менее 40 млрд евро (43 млрд долларов) в год на помощь для Украины. Эта идея имеет широкую поддержку почти всех членов блока под вопросом только позиция Венгрии, добавляет «Bloomberg».

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