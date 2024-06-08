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Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

12:49, 8 июня 2024
На завершающем этапе внедрение пилотного проекта по массовой оценке земель.
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы
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Основное направление Стратегии развития агропродовольственного сектора по внедрению земельной реформы – это восстановление, загрязненных в результате военных действий, земель, для безопасной работы аграриев, а также обеспечение прозрачного, инвестиционно привлекательного рынка земли и упрощения процедур отвода земельных участков, особенно для эффективного развития аграрного сектора после завершения военного состояния.

Об этом сообщила заместительница Министра агрополитики Людмила Шемелинец.

По ее словам, уже создается реестр, в который будут внесены сведения о загрязненных земельных участках.

«Перед нами стоит задача разминирования, обследования земель относительно их пригодности для использования и восстановления угодий. Также среди основных задач – завершение инвентаризации земель», - отметила она.

В Минагрополитики отмечают важность свободного доступа к информации о рынке земель сельскохозяйственного назначения и оценке стоимости участков.

«Уже запущен мониторинг рынка земель. Система отображает информацию о количестве проданных земельных участков сельскохозяйственного назначения, их площади и средней цене за гектар. Каждые две недели публикуется обновленная информация. Уже ведется работа над запуском мониторинга земельных отношений, который будет содержать данные о положении дел в сфере земельных отношений от 9 разных субъектов: Государственного земельного кадастра, Минюста, Государственной судебной администрации, ГНС, Госводагенства, Госстата и т.д. Это позволит более комплексно понимать состояние, динамику и проблемные вопросы в земельной сфере на уровне территориальных единиц и оперативно реагировать и принимать эффективные управленческие решения. Данные мониторинга будут публичными, что позволит улучшить и общественный контроль за деятельностью органов власти», – отметила Людмила Шемелинец.

Что касается оценки стоимости земли, то в Минагрополитики отмечают, что на завершающем этапе внедрение пилотного проекта по массовой оценке земель. Проект будет определять критерии оценки земель, чтобы она была максимально приближена к рыночной.

В ведомстве добавили, что по инициативе Минагрополитики Госгеокадастром запущен портал Национальной инфраструктуры геопространственных данных, в котором уже зарегистрировано 95% территориальных общин. Это эффективная система, содержащая 40 видов разной информации. О земле, дорогах, заповедниках, линиях электропередач и т.д. Среди задач Минагрополитики – интеграция геопортала с другими государственными реестрами и синхронизация с европейскими системами.

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