В США в авиакатастрофе погиб астронавт NASA Уильям Андерс, который первым облетел Луну

Самолет с 90-летним Уильямом Андерсом на борту упал у побережья острова Джонс.

Источник фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

В США в авиакатастрофе погиб астронавт NASA Уильям Андерс. Об этом сообщил сын астронавта, пишет «CNN».

«Мой папа погиб в авиакатастрофе на островах Сан-Хуан», - сообщил он.

Позже офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в пресс-релизе, что самолет упал у побережья острова Джонс. По его словам, диспетчерский центр получил сообщение о том, что «самолет старой модели летел с севера на юг, а затем упал в воду вблизи северного края острова Джонс и затонул».

Водолазная команда прибыла на место происшествия и производит поиски.

Уильям Андерс был членом экипажа миссии «Аполлон-8», который первым облетел Луну в 1968 году.

За свою карьеру в NASA Андерс налетал около 6 тысяч часов. Во время миссии «Аполлон-8» именно он сделал культовое фото «Восток Земли».

Фото: Уильям Андерс/NASA

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