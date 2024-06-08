У США в авіакатастрофі загинув астронавт NASA Вільям Андерс, який першим облетів Місяць

У США в авіакатастрофі загинув астронавт NASA Вільям Андерс. Про це повідомив син астронавта, пише «CNN».
«Мій тато загинув у авіакатастрофі на островах Сан-Хуан», - повідомив він.
Пізніше офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив у пресрелізі, що літак впав біля узбережжя острова Джонс. За його словами, диспетчерський центр отримав повідомлення про те, що «літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім упав у воду поблизу північного краю острова Джонс і затонув».
Водолазна команда прибула на місце події і проводить пошуки.
Вільям Андерс був членом екіпажу місії «Аполлон-8», який першим облетів Місяць у 1968 році.
За свою кар'єру в NASA Андерс налітав майже 6 тисяч годин. Під час місії «Аполлон-8» саме він зробив культове фото «Схід Землі».
Фото: Вільям Андерс/NASA
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