8 червня: яке сьогодні свято та головні події

На 8 червня припадає день народження пилососа.

У суботу, 8 червня, в Україні та світі відзначають низку подій.

За даними «daytoday», сьогодні по астрономічному календарю:

160-й день року

206 днів до кінця року

схід сонця 04:47

захід сонця 21:06

тривалість дня 16.19

фаза місяця «зростаючий місяць»

8 червня відзначають такі події:

Всесвітній день оздоровлення (Global Wellness Day) або Всесвітній день велнесу – це некомерційна ініціатива, яка відзначається щорічно у другу суботу червня. Цей особливий день під гаслом «Один день може змінити все ваше життя» спрямований на заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим і повноцінним життям.

День працівника меблевої промисловості України або День мебляра – це день визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку.

Всесвітній день джину — це день, який відзначається у всьому світі, присвячений одному з найпопулярніших спиртних напоїв у світі. Ця щорічна подія проходить у другу суботу червня.

День міста Севастополя — свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Свято вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України.

Щороку у другу суботу червня відзначається Всесвітній день ляльок.

Для того, щоб підвищити обізнаність про Світовий океан, його проблеми та шляхи їх подолання, ООН встановила Всесвітній день океанів, який щорічно відзначається 8 червня.

8 червня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos). Цей день є глобальною подією, спрямованою на підвищення обізнаності про важке становище слонів у зоопарках і пропаганду їх переселення до акредитованих притулків.

8 червня відзначають Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Ініціаторкою його запровадження стала Габріела Дельгадо, працівниця Національного інституту жінок, розташованого у Мехіко.

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку відзначають 8 червня. Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.

А ще на 8 червня припадає день народження пилососа. Цей корисний прилад вперше був створений 8 червня 1869 року. Його автором став американець Айвз Макгаффні, який ішов до реалізації свого винаходу чотири роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.