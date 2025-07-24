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На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

17:50, 24 липня 2025
Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.
На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ
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На сайті Президента України опублікували петицію стосовно критичного стану оплати праці працівників апаратів судів.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч закликав підтримати цю петицію. Він також звернувся до працівників апаратів судів, суддівської спільноти, тих людей, які розуміють всю гостроту питання оплати праці державних службовців у судах, підписати петицію.

«Тут я від себе додам, бо в проєкті рішення про це не писалося, і можливо хтось навіть не знає про це, що 30 червня 2026 року була оприлюднена петиція працівників апарату судів щодо підвищення заробітної плати. ЇЇ оприлюднила Воронюк Людмила Іванівна, і я не знаю, чи є вона працівником апарату чи ні, але ця петиція вже зареєстрована на сайті Президента. Тому, користуючись нагодою, я прошу і закликаю всіх працівників апарату й представників суддівської спільноти підписати її», - сказав Богдан Моніч.

Зазначимо, РСУ 22 липня ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Зокрема, рішенням №30 від 22 липня 2025 року, Рада суддів України звернулася до Президента України з проханням якнайшвидше підписати Закон 4322-IX (законопроект 9478 від 10.07.2023) про внесення змін до Закону «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами, як такий, що має ключове значення для забезпечення гідної оплати праці працівників апаратів судів.

Богдан Моніч зазначив, що 11 березня 2025 року був прийнятий Закон 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», який започатковує системну реформу оплати праці в державному секторі.

Але відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону 4282-ІХ, його ключові норми – зокрема, положення статті 51, які визначають рівень юрисдикції державних органів для цілей оплати праці, – набирають чинності лише з 1 січня 2026 року. Тобто, у 2025 році ці положення не можуть бути застосовані до працівників апаратів судів, що унеможливлює перегляд розмірів їхніх посадових окладів вже цього року відповідно до нової системи класифікації.

«Водночас є інший закон, який ухвалений Верховною Радою України й він, наразі, перебуває на підписі у Президента. Це закон номер 4322, який дозволяє застосувати певні положення закону 4282 вже цього року. І нашим проєктом рішення пропонується звернутися до Президента України з проханням підписати цей закон, як надзвичайно важливий», - наголосив голова РСУ.

Він також звернувся до працівників апаратів судів, суддівської спільноти, тих людей, які розуміють всю гостроту питання оплати праці державних службовців у судах, підписати петицію з цього питання, яка вже зареєстрована на сайті Президента.

Автор: Наталя Мамченко

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