На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

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На сайте Президента Украины опубликовали петицию относительно критического состояния оплаты труда работников аппаратов судов.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич призвал поддержать эту петицию. Он также обратился к работникам аппаратов судов, судейскому сообществу, тем людям, которые понимают всю остроту вопроса оплаты труда государственных служащих в судах, подписать петицию.

«Здесь я от себя добавлю, потому что в проекте решения об этом не писалось, и возможно кто-то даже не знает об этом, что 30 июня 2026 года была обнародована петиция работников аппарата судов относительно повышения заработной платы. Ее обнародовала Воронюк Людмила Ивановна, и я не знаю, является ли она работником аппарата или нет, но эта петиция уже зарегистрирована на сайте Президента. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу и призываю всех работников аппарата и представителей судейского сообщества подписать ее», - сказал Богдан Монич.

Отметим, РСУ 22 июля приняла решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

В частности, решением №30 от 22 июля 2025 года, Совет судей Украины обратился к Президенту Украины с просьбой как можно быстрее подписать Закон 4322-IX (законопроект 9478 от 10.07.2023) о внесении изменений в Закон «О государственной службе» относительно усовершенствования порядка соотношения между рангами, как таковой, что имеет ключевое значение для обеспечения достойной оплаты труда работников аппаратов судов.

Богдан Монич отметил, что 11 марта 2025 года был принят Закон 4282-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей», который начинает системную реформу оплаты труда в государственном секторе.

Но в соответствии с заключительными и переходными положениями Закона 4282-ІХ, его ключевые нормы – в частности, положения статьи 51, которые определяют уровень юрисдикции государственных органов для целей оплаты труда, – вступают в силу только с 1 января 2026 года. То есть, в 2025 году эти положения не могут быть применены к работникам аппаратов судов, что делает невозможным пересмотр размеров их должностных окладов уже в этом году в соответствии с новой системой классификации.

«В то же время есть другой закон, который принят Верховной Радой Украины и он, на данный момент, находится на подписи у Президента. Это закон номер 4322, который позволяет применить определенные положения закона 4282 уже в этом году. И нашим проектом решения предлагается обратиться к Президенту Украины с просьбой подписать этот закон, как чрезвычайно важный», - подчеркнул председатель РСУ.

Он также обратился к работникам аппаратов судов, судейскому сообществу, тем людям, которые понимают всю остроту вопроса оплаты труда государственных служащих в судах, подписать петицию по этому вопросу, которая уже зарегистрирована на сайте Президента.

Автор: Наталя Мамченко

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