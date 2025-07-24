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В Киевской области будут судить директора предприятия, который разворовал 500 тыс грн во время ремонта дороги

23:59, 24 июля 2025
Злоумышленник подделал финансово-отчетный документ и указал в нем сведения о строительных работах, не соответствующие действительности.
В Киевской области будут судить директора предприятия, который разворовал 500 тыс грн во время ремонта дороги
Фото иллюстративное
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В Киевской области 41-летний директор предприятия внес в акт ложные сведения об объемах и стоимости выполненных ремонтных работ, что стало основанием для перечисления бюджетных средств.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, руководитель компании заключил договор с Пирновским сельским советом, по условиям которого подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт участка дороги по одной из улиц в селе Высшая Дубечня.

Не выполнив ремонт объекта в полном объеме, злоумышленник подделал финансово-отчетный документ и указал в нем данные о строительных работах, не соответствующие действительности. Впоследствии за счет бюджетных средств была произведена оплата, которая не соответствовала объему и стоимости фактически выполненных работ. В результате указанных противоправных действий общине был нанесен материальный ущерб на сумму почти 500 тысяч гривен.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в отношении директора предприятия материалы в суд по факту завладения чужим имуществом.

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