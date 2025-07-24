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В Одесской области заведующая общежитиями требовала 4,5 тысячи долларов от военного за улучшение жилищных условий

23:48, 24 июля 2025
Заведующая общежитиями требовала от военнослужащего взятку за улучшение жилищных условий, на которое его семья имела право.
В Одесской области заведующая общежитиями требовала 4,5 тысячи долларов от военного за улучшение жилищных условий
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 Правоохранители сообщили о подозрении 66-летней заведующей общежитий одного из военных городков Одесской области, которая требовала 4,5 тысячи долларов неправомерной выгоды от военнослужащего. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, в конце июня должностное лицо пообещала 25-летнему военнослужащему содействие в «закреплении» за ним и его семьей жилого помещения из фонда КЭВ и в оформлении соответствующих документов. Речь шла об улучшении жилищных условий, на которое семья военнослужащего имела право и без постороннего вмешательства.

Столкнувшись с требованием неправомерной выгоды, военный обратился за помощью к правоохранителям. После этого следователи задокументировали факт преступления.

В середине июля злоумышленница позвонила военнослужащему и настаивала на немедленной передаче оговоренной суммы, указав, что чем быстрее она получит деньги, тем быстрее будет решен вопрос с жильем.

После передачи денег женщину задержали в ее служебном кабинете в процессуальном порядке, а средства были изъяты.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды.

Санкция ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 408 780 гривен. Женщина воспользовалась этим правом.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

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