Житний рынок в Киеве получит статус памятника

Заявку на получение статуса объекта культурного наследия в Минкульт планируют подать через месяц.

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Житний рынок в Киеве приближается к получению статуса вновь обнаруженного памятника культурного наследия. Однако информация о том, что здание уже имеет охранный статус, не соответствует действительности, сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

По ее словам, Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия одобрил учетную документацию для Житнего рынка, расположенного на ул. Верхний Вал, 16. В течение двух дней после утверждения протокола совета Департамент будет иметь 30 дней, чтобы подготовить проект приказа о внесении рынка в перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия Киева.

Следующим этапом станет подготовка представления в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, на что также отведено до 30 дней. Окончательное решение о присвоении Житнему рынку статуса памятника будет принимать Минкульт.

«Конечно, инвестору будет сложнее: реставрация всегда дороже и сложнее, чем другие работы. Независимо от того, будет ли инвестировать город или кто-то другой, но мы точно сохраним рынок для киевлян», — отметила Соловьева. Этот статус защитит Житний рынок от сноса или перестройки, позволяя только реставрационные работы.

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