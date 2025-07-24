Житній ринок у Києві отримає статус пам’ятки

Подання для отримання статусу об’єкта культурної спадщини до Мінкульту планують за місяць.

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Житній ринок у Києві наближається до отримання статусу щойно виявленої пам’ятки культурної спадщини. Проте інформація про те, що будівля вже має охоронний статус, не відповідає дійсності, повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

За її словами, Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію для Житнього ринку, розташованого на вул. Верхній Вал, 16. Протягом двох днів після затвердження протоколу ради Департамент матиме 30 днів, щоб підготувати проєкт наказу про внесення ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

Наступним етапом стане підготовка подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, на що також відведено до 30 днів. Остаточне рішення про присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки ухвалюватиме Мінкульт.

«Звичайно, інвестору буде складніше: реставрація завжди дорожча і складніша, за інші роботи. незалежно від того, інвестуватиме місто, чи хтось інший, але ми точно вбережемо ринок для киянок та киян», — зазначила Соловйова. Цей статус захистить Житній ринок від знесення чи перебудови, дозволяючи лише реставраційні роботи.

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