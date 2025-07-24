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У США зникли десятки павичів із готелю — ціна кожного птаха стартує від тисячі доларів, тепер їх шукає поліція

23:30, 24 липня 2025
У США з території історичного готелю зникли десятки павичів вартістю понад $50 тисяч — персонал підозрює крадіжку і звернувся до поліції.
У США зникли десятки павичів із готелю — ціна кожного птаха стартує від тисячі доларів, тепер їх шукає поліція
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У США на території готелю Ryde Hotel у дельті Сакраменто зникли десятки павичів і павичок, які багато років були невіддільною частиною місцевого колориту. Персонал готелю підозрює, що птахів викрали, а поліція розслідує інцидент як майновий злочин. Про це повідомляє NBC News.

Як повідомив генеральний директор готелю Девід Нільсен, припущення про крадіжку з’явилося після того, як у неділю один із клієнтів розповів, що бачив двох чоловіків, які зловили павича і посадили його в клітку на кузові пікапа. Після цього працівники провели підрахунок і з’ясували, що з усіх екзотичних птахів залишилося лише четверо.

«Ми досі не розуміємо, навіщо хтось це зробив. Увесь персонал дуже засмучений», — зазначив Нільсен.

За оцінкою офісу шерифа округу Сакраменто, кожен самець павича коштує близько $2000, а павичка — $1000. Додаткових деталей поліція наразі не розголошує.

Готель придбав перших п’ять птахів 14 років тому. Згодом вони розмножилися і стали справжнім символом закладу. «Вони були частиною нашої естетики — павичі часто зображаються в стилі модерн», — пояснив Нільсен.

Птахи харчувалися залишками філе міньйон, ростбіфу та лосося, звикли до людей і стали майже ручними. Працівники готелю навіть дали їм імена. Один із найвідоміших птахів — павич на ім’я Алі-Баба, або просто Баба — вільно гуляв приміщенням, мов справжній господар.

«Ми жартували, що працюємо на Бабу. Він ходив по залах, бенкетках і саду з виглядом, ніби він тут головний», — розповів координатор кейтерингу готелю Рафаель Гурвіч.

Хоча павичі зазвичай досить норовливі, Баба став винятком — лагідним, як собака.

Після того як інформація про зникнення птахів стала публічною, готель почали засипати дзвінками з підказками й можливими свідченнями. Люди навіть повідомляли про сусідів, у яких нібито з’явилися нові павичі.

У готелі сподіваються, що птахів вдасться знайти й повернути. Тим часом адміністрація посилила відеонагляд і планує встановити додаткові огорожі.

«Ці птахи дуже багато для нас значили», — додав Нільсен.

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США крадіжка тварини

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