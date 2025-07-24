На Львівщині ліквідували 23 шахрайські кол-центри

Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській обласні правоохоронці провели масштабну операцію, у результаті якої на території регіону було припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, організовані групи осіб, використовуючи орендовані офісні приміщення, створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів. Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах.

Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

Наразі встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.