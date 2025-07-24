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На Львівщині ліквідували 23 шахрайські кол-центри

20:32, 24 липня 2025
Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах.
На Львівщині ліквідували 23 шахрайські кол-центри
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У Львівській обласні правоохоронці провели масштабну операцію, у результаті якої на території регіону було припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, організовані групи осіб, використовуючи орендовані офісні приміщення, створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів. Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах.

Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

Наразі встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

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прокуратура Львів

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