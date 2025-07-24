Во Львовской области ликвидировали 23 мошеннических колл-центра

Под видом брокерских компаний и финансовых платформ они склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту и якобы прибыльную торговлю на биржах.

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Во Львовской области правоохранители провели масштабную операцию, в результате которой на территории региона была прекращена деятельность 23 мошеннических колл-центров.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, организованные группы лиц, используя арендованные офисные помещения, создали разветвленную инфраструктуру фиктивных денежных сервисов. Под видом брокерских компаний и финансовых платформ они склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту и якобы прибыльную торговлю на биржах.

Фактически злоумышленники завладевали средствами граждан, в том числе — жителей европейских стран.

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 1 000 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, использовавшиеся в противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

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