В США исчезли десятки павлинов из гостиницы — цена каждой птицы стартует от тысячи долларов, теперь их ищет полиция

В США с территории исторической гостиницы исчезли десятки павлинов стоимостью более $50 тысяч — персонал подозревает воровство и обратился в полицию.

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В США на территории отеля Ryde Hotel в дельте Сакраменто пропали десятки павлинов и пав, которые много лет были неотъемлемой частью местного колорита. Персонал отеля подозревает, что птиц украли, а полиция расследует инцидент как имущественное преступление. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщил генеральный директор отеля Дэвид Нильсен, предположение о краже появилось после того, как в воскресенье один из клиентов рассказал, что видел двух мужчин, поймавших павлина и посадивших его в клетку в кузове пикапа. После этого сотрудники пересчитали птиц и обнаружили, что из всех экзотических особей остались только четыре.

«Мы до сих пор не понимаем, зачем кто-то это сделал. Весь персонал очень расстроен», — отметил Нильсен.

По оценке офиса шерифа округа Сакраменто, каждый самец павлина стоит около $2000, а самка — $1000. Другие детали полиция пока не разглашает.

Отель приобрел первых пять птиц 14 лет назад. Со временем они расплодились и стали настоящим символом заведения. «Они были частью нашей эстетики — павлины часто изображаются в стиле модерн», — пояснил Нильсен.

Птиц кормили остатками филе миньон, ростбифа и лосося, они привыкли к людям и стали почти ручными. Сотрудники отеля даже дали им имена. Один из самых известных павлинов — по кличке Али-Баба, или просто Баба — свободно разгуливал по помещению, словно настоящий хозяин.

«Мы шутили, что работаем на Бабу. Он ходил по залам, банкетным комнатам и саду с видом, будто он здесь главный», — рассказал координатор кейтеринга отеля Рафаэль Гурвич.

Хотя павлины обычно довольно норовистые, Баба стал исключением — ласковым, как собака.

После того как информация о пропаже птиц стала публичной, в отель начали поступать звонки с подсказками и возможными свидетельствами. Люди даже сообщали о соседях, у которых якобы появились новые павлины.

В отеле надеются, что птиц удастся найти и вернуть. Тем временем администрация усилила видеонаблюдение и планирует установить дополнительные ограждения.

«Эти птицы очень много для нас значили», — добавил Нильсен.

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