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На Одещині завідувачка гуртожитків вимагала 4,5 тисячі доларів від військового за покращення житлових умов

23:48, 24 липня 2025
Завідувачка гуртожитків вимагала від військового хабар за покращення житлових умов, на яке його сім’я мала право.
На Одещині завідувачка гуртожитків вимагала 4,5 тисячі доларів від військового за покращення житлових умов
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Правоохоронці повідомили про підозру 66-річній завідувачці гуртожитків одного з військових містечок Одеської області, яка вимагала 4,5 тисячі доларів неправомірної вигоди від військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, наприкінці червня посадовиця пообіцяла 25-річному військовослужбовцю сприяння у «закріпленні» за ним та його родиною житлового приміщення з фонду КЕВ та в оформленні відповідних документів. Йшлося про покращення житлових умов, на яке сім’я військовослужбовця мала право й без стороннього втручання.

Зіткнувшись із вимогою неправомірної вигоди, військовий звернувся по допомогу до правоохоронців. Після цього слідчі задокументували факт злочину.

В середині липня зловмисниця зателефонувала військовому та наполягла на негайній передачі обумовленої суми, зазначивши, що чим швидше вона отримає кошти, тим швидше буде вирішене питання з житлом. 

Після передачі грошей жінку затримали у її службовому кабінеті в процесуальному порядку, а кошти вилучили. 

Слідчі повідомили фігурантці про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 408 780 гривень. Жінка скористалася цим правом.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

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Національна поліція поліція держслужбовці військові Одеса

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