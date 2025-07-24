На Одещині завідувачка гуртожитків вимагала 4,5 тисячі доларів від військового за покращення житлових умов

Завідувачка гуртожитків вимагала від військового хабар за покращення житлових умов, на яке його сім’я мала право.

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Правоохоронці повідомили про підозру 66-річній завідувачці гуртожитків одного з військових містечок Одеської області, яка вимагала 4,5 тисячі доларів неправомірної вигоди від військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, наприкінці червня посадовиця пообіцяла 25-річному військовослужбовцю сприяння у «закріпленні» за ним та його родиною житлового приміщення з фонду КЕВ та в оформленні відповідних документів. Йшлося про покращення житлових умов, на яке сім’я військовослужбовця мала право й без стороннього втручання.

Зіткнувшись із вимогою неправомірної вигоди, військовий звернувся по допомогу до правоохоронців. Після цього слідчі задокументували факт злочину.

В середині липня зловмисниця зателефонувала військовому та наполягла на негайній передачі обумовленої суми, зазначивши, що чим швидше вона отримає кошти, тим швидше буде вирішене питання з житлом.

Після передачі грошей жінку затримали у її службовому кабінеті в процесуальному порядку, а кошти вилучили.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 408 780 гривень. Жінка скористалася цим правом.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

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