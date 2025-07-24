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На Київщині судитимуть директора підприємства, який розікрав 500 тис грн під час ремонту дороги

23:59, 24 липня 2025
Зловмисник підробив фінансово-звітний документ та вказав у ньому дані щодо будівельних робіт, які не відповідали дійсності.
На Київщині судитимуть директора підприємства, який розікрав 500 тис грн під час ремонту дороги
Фото ілюстративне
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На Київщині 41-річний директор підприємства вніс до акту неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних ремонтних робіт, що стало підставою здійснення відповідного перерахунку бюджетних коштів.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, керівник компанії уклав з Пірнівською сільською радою договір, за умовами якого підрядник мав здійснити капітальний ремонт ділянки дороги по одній із вулиць в селі Вища Дубечня.

Не провівши ремонт об'єкта в повному обсязі, зловмисник підробив фінансово-звітний документ та вказав у ньому дані щодо будівельних робіт, які не відповідали дійсності. В подальшому за рахунок бюджетних коштів було зроблено оплату, яка не відповідала обсягу та вартості фактично виконаних робіт. Внаслідок вказаних протиправних дій громаді завдано матеріального збитку на суму майже 500 тисяч гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували стосовно директора підприємства матеріали до суду за фактом заволодіння чужим майном.

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