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Відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня – Кабмін готує зміни до КПК

13:25, 24 липня 2025
Разом з тим, рішення РНБО вже передбачає прийняття готового до другого читання законопроекту 12439 про захист бізнесу.
Відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня – Кабмін готує зміни до КПК
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Уряд для реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відповідно до цих змін відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

«Наш пріоритет — справедливість, а не толерувати вибірковість», — наголосила прем’єр-міністр України.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», у відповідному рішенні РНБО, яке увів в дію своїм указом Володимир Зеленський, вже йдеться про прискорення прийняття законопроекту 12439 про внесення змін до КПК щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.  Верховна Рада 25 лютого ухвалила за основу цей законопроект 12439.

Ним пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.

Таким чином, невідомо, чи йдеться про якийсь новий законопроект зі змінами до КПК, або ж розроблені урядом зміни збираються інтегрувати до вже прийнятого в першому читанні законопроекту.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», парламенту пропонується розглянути під час підготовки до другого читання пропозиції Офісу Генерального прокурора. Зокрема, щодо:

  • внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами суб'єктів господарювання, виключно керівником органу прокуратури
  • обов'язкового направлення керівникові органу прокуратури аналітичних продуктів Бюро економічної безпеки України
  • погодження з прокурором витребування у суб'єктів господарювання речей, документів, відомостей та інших даних, перевірки прокурором повноти та своєчасності внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР
  • врегулювання питання використання у кримінальному провадженні висновків аналітичних досліджень Державної податкової служби України та аналітичних продуктів Бюро економічної безпеки України шляхом їх віднесення до документів як доказів тощо.

Також з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком.  Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль.

Автор: Наталя Мамченко

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