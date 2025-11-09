  1. В Україні

Тисячі людей цілодобово відновлюють енергосистему після ударів РФ, – Зеленський

20:59, 9 листопада 2025
Президент зазначив, що Росія збільшила свою ударну силу, зокрема, балістикою.
Тисячі людей цілодобово відновлюють енергосистему після ударів РФ, – Зеленський
Тисячі людей задіяні у відновленні енергосистеми, ремонтні бригади в більшості областей працюють цілодобово, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень», — сказав він.

Зеленський зазначив, що росіяни збільшили удари та використовують більше балістики, що вимагає більшої ППО, резервів обладнання й оперативної роботи в регіонах.

Він також відзначив працівників ДСНС за оперативність і закликав усі рівні влади працювати так само: «Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям».

