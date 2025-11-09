Тысячи людей круглосуточно восстанавливают энергосистему после ударов РФ, – Зеленский

Президент отметил, что Россия увеличила свою ударную силу, в частности, баллистикой.

Тысячи людей задействованы в восстановлении энергосистемы, ремонтные бригады в большинстве областей работают круглосуточно, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжается восстановление, и хотя ситуация сложная, все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений», – сказал он.

Зеленский отметил, что россияне увеличили удары и используют больше баллистики, что требует большей ПВО, резервов оборудования и оперативной работы в регионах.

Он также отметил работников ГСЧС за оперативность и призвал все уровни власти работать так же: «Чиновники должны лично быть в регионах. Максимальная оперативность и помощь людям».

