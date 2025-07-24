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Открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня – Кабмин готовит изменения в УПК

13:25, 24 июля 2025
Вместе с тем, решение СНБО уже предусматривает принятие готового ко второму чтению законопроекта 12439 о защите бизнеса.
Открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня – Кабмин готовит изменения в УПК
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Правительство для реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса подготовит предложения изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно этим изменениям, открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня.

«Наш приоритет — справедливость, а не толерирование выборочности», — подчеркнула премьер-министр Украины.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в соответствующем решении СНБО, которое ввел в действие своим указом Владимир Зеленский, уже говорится об ускорении принятия законопроекта 12439 о внесении изменений в УПК относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства. Верховная Рада 25 февраля приняла за основу этот законопроект 12439.

Им предлагается ввести нормы относительно срока действия определения об аресте имущества, отмены ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок на возврат имущества после отмены ареста.

Таким образом, неизвестно, идет ли речь о каком-то новом законопроекте с изменениями в УПК, или же разработанные правительством изменения собираются интегрировать в уже принятый в первом чтении законопроект.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», парламенту предлагается рассмотреть во время подготовки ко второму чтению предложения Офиса Генерального прокурора. В частности, относительно:

  • внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами субъектов хозяйствования, исключительно руководителем органа прокуратуры;
  • обязательного направления руководителю органа прокуратуры аналитических продуктов Бюро экономической безопасности Украины;
  • согласования с прокурором истребования у субъектов хозяйствования вещей, документов, сведений и других данных, проверки прокурором полноты и своевременности внесения сведений о уголовных правонарушениях в ЕРДР;
  • урегулирования вопроса использования в уголовном производстве выводов аналитических исследований Государственной налоговой службы Украины и аналитических продуктов Бюро экономической безопасности Украины путем их отнесения к документам как доказательствам и т.д.

Также с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключение — высокорисковые отрасли, например, оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

Автор: Наталя Мамченко

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