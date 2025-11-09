  1. В Україні

В Україні

51 день підготовки – інструктор ЗСУ спростував чутки про «миттєву передову»

20:05, 9 листопада 2025
Новобранці проходять обов’язкову 51-денну підготовку перед бойовими завданнями.
51 день підготовки – інструктор ЗСУ спростував чутки про «миттєву передову»
Інструктор 157-ї окремої механізованої бригади, старший сержант Ігор Сидорець в інтерв’ю OBOZ.UA спростував уявлення, що мобілізованих українців одразу відправляють на передову. За його словами, це неможливо через чинну систему підготовки в Силах оборони.

«Людина після ТЦК потрапляє відразу в навчальний центр. Її не везуть на передову, не везуть у бригаду або можуть привезти в бригаду, з якої вона поїде на базову загальновійськову підготовку. Це 51 день: 45 навчальних днів і 6 вихідних. Без базової загальновійськової підготовки людину не можуть ввести в бойовий та чисельний склад сил та засобів і допустити до виконання бойових завдань. Це протизаконно», – пояснив Сидорець.

Навіть після прибуття до бригади новобранець не одразу вирушає на передову. За можливості проводять додаткову підготовку за військовим фахом, а також двотижневу адаптацію та злагодження в зоні виконання завдань.

Сидорець зазначив, що більшість мобілізованих, особливо старших за 35 років, не мають попередньої підготовки. Лише деякі молодші новобранці знайомі з тактичною медициною чи стрілецькою справою, але загалом люди приходять до армії майже непідготовленими.

ЗСУ військові війна навчання

