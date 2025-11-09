51 день подготовки – инструктор ВСУ опроверг слухи о «мгновенной передовой»

Новобранцы проходят обязательную 51-дневную подготовку перед боевыми заданиями.

Инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец в интервью OBOZ.UA опроверг представление, что мобилизованных украинцев сразу отправляют на передовую. По его словам, это невозможно из-за действующей системы подготовки в Силах обороны.

«Человек после ТЦК попадает сразу в учебный центр. Его не везут на передовую, не везут в бригаду или могут привезти в бригаду, из которой он поедет на базовую общевойсковую подготовку. Это 51 день: 45 учебных дней и 6 выходных. Без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств и допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно», – пояснил Сидорец.

Даже после прибытия в бригаду новобранец не сразу отправляется на передовую. По возможности проводят дополнительную подготовку по военной специальности, а также двухнедельную адаптацию и слаживание в зоне выполнения задач.

Сидорец отметил, что большинство мобилизованных, особенно старше 35 лет, не имеют предварительной подготовки. Лишь некоторые младшие новобранцы знакомы с тактической медициной или стрелковым делом, но в целом люди приходят в армию почти неподготовленными.

