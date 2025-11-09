Потужні магнітні бурі накриють Землю цього тижня – можливе погіршення здоровʼя

Центр прогнозування космічної погоди NOAA зафіксував викид корональної маси, спрямований до планети.

На Сонці стався спалах класу X1.79, який супроводжувався викидом корональної маси, частина якої рухається в бік Землі, що може спричинити геомагнітні бурі найближчими днями. Про цю схему Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Магнітні бурі створюються через спалахи на поверхні Сонця, які викидають енергію в космос. Досягаючи Землі, вона впливає на метеозалежних людей, зокрема з вродженою чи набутою чутливістю, а також на літніх осіб. Можливі симптоми: головний біль, коливання тиску, порушення сну, зниження концентрації чи перепади настрою.

Медики рекомендують відстежувати прогнози та коригувати графік, контролювати артеріальний тиск, пити багато чистої води й легкі трав’яні чаї при головному болю чи слабкості, уникати перевтоми, стресу й конфліктів, обмежити жирні та солоні страви, додавши більше овочів, фруктів і легкого білка в раціоні.

