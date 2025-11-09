  1. В мире

Мощные магнитные бури накроют Землю на этой неделе – возможно ухудшение здоровья

20:23, 9 ноября 2025
Центр прогнозирования космической погоды NOAA зафиксировал выброс корональной массы, направленный к планете.
Мощные магнитные бури накроют Землю на этой неделе – возможно ухудшение здоровья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Солнце произошла вспышка класса X1.79, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, часть которой движется в сторону Земли, что может вызвать геомагнитные бури в ближайшие дни. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на поверхности Солнца, которые выбрасывают энергию в космос. Достигая Земли, она влияет на метеозависимых людей, в частности с врожденной или приобретенной чувствительностью, а также на пожилых людей. Возможные симптомы: головная боль, колебания давления, нарушение сна, ухудшение концентрации или перепады настроения.

Медики рекомендуют отслеживать прогнозы и корректировать график, контролировать артериальное давление, пить много чистой воды и легкие травяные чаи при головной боли или слабости, избегать переутомления, стресса и конфликтов, ограничить жирные и соленые блюда, добавив больше овощей, фруктов и легкого белка в рацион.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

магнитные бури космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]