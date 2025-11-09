Мощные магнитные бури накроют Землю на этой неделе – возможно ухудшение здоровья

Центр прогнозирования космической погоды NOAA зафиксировал выброс корональной массы, направленный к планете.

На Солнце произошла вспышка класса X1.79, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, часть которой движется в сторону Земли, что может вызвать геомагнитные бури в ближайшие дни. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на поверхности Солнца, которые выбрасывают энергию в космос. Достигая Земли, она влияет на метеозависимых людей, в частности с врожденной или приобретенной чувствительностью, а также на пожилых людей. Возможные симптомы: головная боль, колебания давления, нарушение сна, ухудшение концентрации или перепады настроения.

Медики рекомендуют отслеживать прогнозы и корректировать график, контролировать артериальное давление, пить много чистой воды и легкие травяные чаи при головной боли или слабости, избегать переутомления, стресса и конфликтов, ограничить жирные и соленые блюда, добавив больше овощей, фруктов и легкого белка в рацион.

