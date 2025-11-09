  1. В Україні

Онлайн-сурдопереклад став доступним у Центрах обслуговування платників 20 регіонів України

19:39, 9 листопада 2025
Одещина та Івано-Франківщина приєдналися до ініціативи для громадян із порушеннями слуху.
Фото: tax.gov.ua
У Центрах обслуговування платників Одещини та Івано-Франківщини запроваджено послугу онлайн-перекладу жестовою мовою для осіб із порушеннями слуху. Це ще один крок до створення безбар’єрного сервісного простору, де кожен може отримати підтримку без комунікаційних перешкод.

Послуга дозволяє відвідувачам спілкуватися з перекладачем жестової мови через відеозв’язок у реальному часі, забезпечуючи зручне отримання консультацій і адміністративних послуг. Для її використання достатньо звернутися до модератора ЦОПу, який організує зв’язок.

Наразі сурдопереклад доступний у 20 регіонах України. Послуга надається безкоштовно, сприяючи комфортним умовам для всіх відвідувачів, розширенню доступності податкових сервісів і впровадженню принципів безбар’єрності в роботі податкової служби.

