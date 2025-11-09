Онлайн-сурдопереклад став доступним у Центрах обслуговування платників 20 регіонів України

Одещина та Івано-Франківщина приєдналися до ініціативи для громадян із порушеннями слуху.

Фото: tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центрах обслуговування платників Одещини та Івано-Франківщини запроваджено послугу онлайн-перекладу жестовою мовою для осіб із порушеннями слуху. Це ще один крок до створення безбар’єрного сервісного простору, де кожен може отримати підтримку без комунікаційних перешкод.

Послуга дозволяє відвідувачам спілкуватися з перекладачем жестової мови через відеозв’язок у реальному часі, забезпечуючи зручне отримання консультацій і адміністративних послуг. Для її використання достатньо звернутися до модератора ЦОПу, який організує зв’язок.

Наразі сурдопереклад доступний у 20 регіонах України. Послуга надається безкоштовно, сприяючи комфортним умовам для всіх відвідувачів, розширенню доступності податкових сервісів і впровадженню принципів безбар’єрності в роботі податкової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.