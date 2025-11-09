Онлайн-сурдоперевод стал доступен в Центрах обслуживания плательщиков 20 регионов Украины

Одесская и Ивано-Франковская области присоединились к инициативе для граждан с нарушениями слуха.

Фото: tax.gov.ua

В Центрах обслуживания плательщиков Одесской и Ивано-Франковской областей введена услуга онлайн-перевода на жестовый язык для лиц с нарушениями слуха. Это еще один шаг к созданию безбарьерного сервисного пространства, где каждый может получить поддержку без коммуникационных препятствий.

Услуга позволяет посетителям общаться с переводчиком жестового языка через видеосвязь в реальном времени, обеспечивая удобное получение консультаций и административных услуг. Для ее использования достаточно обратиться к модератору ЦОП, который организует связь.

Сейчас сурдоперевод доступен в 20 регионах Украины. Услуга предоставляется бесплатно, способствуя комфортным условиям для всех посетителей, расширению доступности налоговых сервисов и внедрению принципов безбарьерности в работе налоговой службы.

