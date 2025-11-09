На вокзал виїжджайте завчасно – у Києві частково обмежать рух на вулиці Петлюри

З 10 до 24 листопада дорожники облаштовуватимуть острівець безпеки біля Центрального вокзалу.

Із 10 до 24 листопада 2025 року в Шевченківському районі Києва частково обмежити рух транспорту на вулиці Симона Петлюри через ремонтні роботи. Про це повідомили в УЗ та КМДА.

Дорожники встановлюють острівець безпеки на перетині з площею Вокзальної за сприятливих погодних умов.

«Укрзалізниця» радить водіям планувати маршрути за додаткового часу, щоб уникнути запізнення при проїзді через вулицю Петлюри.

