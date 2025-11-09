На вокзал выезжайте заранее – в Киеве частично ограничат движение на улице Петлюры

С 10 по 24 ноября дорожники будут обустраивать остров безопасности возле Центрального вокзала.

С 10 по 24 ноября 2025 года в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в УЗ и КГГА.

Дорожники будут устанавливать остров безопасности на пересечении с площадью Вокзальной при благоприятных погодных условиях.

«Укрзализныця» советует водителям планировать маршруты с учетом дополнительного времени, чтобы избежать опозданий при проезде через улицу Петлюры.

