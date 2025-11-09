Хто з українців може отримати компенсацію за харчування та як її оформити – пояснив ПФУ

Чорнобильці категорій 1 та 2 можуть отримати компенсацію на харчування.

Деякі українці, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, можуть отримати грошову компенсацію на харчування, навіть не догадуючись про це.

Так, за даними ПФУ, право на виплати мають особи зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, постраждалого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного промінювання — віднесені до категорії 1 або 2.

Для призначення компенсації присуджуються :

· заявка;

· копія посвідчення відповідного статусу;

· копія довідки про РНОКПП або паспорта з відміткою про відмову від нього.

Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, поштою, через портал Дія, уповноважених осіб місцевих рад або ЦНАП.

Виплата призначається не пізніше 10 днів після подання повного пакета документів.

Компенсація не надається за неповний пакет документів, зміну місця реєстрації чи втрату відповідного статусу.

