Кто из украинцев может получить компенсацию на питание и как ее оформить – объяснил ПФУ

21:35, 9 ноября 2025
Чернобыльцы категорий 1 и 2 могут получить компенсацию на питание.
Кто из украинцев может получить компенсацию на питание и как ее оформить – объяснил ПФУ
Деякі українці, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, можуть отримати денежну компенсацію на харчування, навіть не догадуючись про це.

Так, за даними ПФУ, право на виплати мають особи зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника ліквідації ядерної аварії, постраждалого від Чорнобильської катастрофи або радіаційного освітлення – віднесені до категорій 1 або 2.

Для призначення компенсації надаються : 

    заявка; 

    копія посвідчення відповідного статусу; 

    копія справки про РНОКПП або паспорта з відміткою про відмову від нього.

Обратися можна в сервісному центрі ПФУ, поштою, через портал «Дія», уповноваженими особами місцевих рад або ЦНАП. 

Виплата призначається не пізніше 10 днів після подачі повного пакета документів.

Компенсація не надається при неповному пакеті документів, зміні місця реєстрації або утраті відповідного статусу.

