Ілона Маска Starlink забезпечить високошвидкісний Wi-Fi на борту British Airways

British Airways та інші авіакомпанії групи отримають супутниковий інтернет із 2026 року.

Компанія IAG SA, власник British Airways, підписала угоду зі Starlink (SpaceX) про впровадження високошвидкісного Wi-Fi на борту всіх п'яти груп авіакомпаній. Про це повідомляє Bloomberg.

Послуга буде доступна на понад 500 літаках Boeing і Airbus для далекомагістральних і короткомагістральних рейсів. Пасажири самостійно користуються Starlink з 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

IAG зв'язується з Virgin Atlantic, Air France-KLM і United Airlines, які також обрали Starlink для заміни старого Wi-Fi. Раніше група розглядала альтернативу від Amazon Project Kuiper.

Угода стала черговою перемогою Ілона Маска на ринку авіаційного інтернету.

