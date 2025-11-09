Илона Маска Starlink обеспечит высокоскоростной Wi-Fi на борту British Airways

British Airways и другие авиакомпании группы получат спутниковый интернет с 2026 года.

Компания IAG SA, владелец British Airways, подписала соглашение с Starlink (SpaceX) о внедрении высокоскоростного Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний группы. Об этом сообщает Bloomberg.

Услуга будет доступна на более чем 500 самолетах Boeing и Airbus для дальнемагистральных и ближнемагистральных рейсов. Пассажиры смогут пользоваться Starlink с 2026 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

IAG присоединяется к Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, которые также выбрали Starlink для замены устаревшего Wi-Fi. Ранее группа рассматривала альтернативу от Amazon Project Kuiper.

Сделка стала очередной победой Илона Маска на рынке авиационного интернета.

