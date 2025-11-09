Трамп звинуватив демократів у затяжному шатдауні та пропонує скасувати Obamacare

Президент США заявив, що демократи «тероризують» американців, блокуючи бюджет через субсидії на Obamacare.

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи винні в тривалому шатдауні, оскільки не дають ухвалити федеральний бюджет на наступний рік, намагаючись змусити адміністрацію продовжувати субсидування Obamacare.

«Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш як на 1000%!) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами», — написав Трамп.

Він наголосив, що гроші з Obamacare мають передаватися безпосередньо людям «на купівлю кращого медичного обслуговування та створення конкуренції», і саме це питання спричинило шатдаун.

«Я готовий працювати з обома партіями над вирішенням цієї проблеми, як тільки уряд відновить роботу. Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язувати політики, що провалилися!», — додав Трамп.

