Трамп обвинил демократов в затяжном шатдауне и предлагает отменить Obamacare

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы виноваты в длительном шатдауне, поскольку не дают принять федеральный бюджет на следующий год, пытаясь заставить администрацию продолжать субсидирование Obamacare.

«Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%!) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что деньги из Obamacare должны передаваться непосредственно людям «на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции», и именно этот вопрос вызвал шатдаун.

«Я готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу. Хватит терроризировать американцев. Хватит навязывать провалившиеся политики!», — добавил Трамп.

