У Казахстані розбився військовий вертоліт – для пошуку екіпажу залучили авіацію та підводні дрони

Підводні дрони, БПЛА та 200 рятувальників — Казахстан шукає зниклий екіпаж EC-145.

Фото: 112 KZ

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У Казахстані сталася авіакатастрофа: військовий вертоліт Eurocopter EC-145 Сил повітряної оборони зник із радарів, а згодом його уламки були знайдені в Алматинській області. Для пошуку трьох членів екіпажу рятувальники розгорнули масштабну операцію, залучивши авіацію, безпілотники та підводні дрони. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій (МНС) Казахстану.

За інформацією відомства, інцидент трапився 25 липня 2025 року в районі Отара, що в Алматинській області. Вертоліт EC-145, який належить Силам повітряної оборони Казахстану, вилетів із Лугового, але незабаром перестав виходити на зв’язок. На борту перебували три члени екіпажу, доля яких наразі залишається невідомою.

Рятувальна операція розпочалася негайно, і вже вранці 26 липня співробітники МНС виявили уламки вертольота. Проте пошуки тривають, оскільки необхідно встановити обставини катастрофи та знайти зниклих членів екіпажу. Для цього задіяно сучасне обладнання, зокрема ехолоти, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та підводні дрони, які допомагають обстежити важкодоступні ділянки.

До операції залучено значні ресурси: близько 200 осіб особового складу, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, чотири кінологічні розрахунки та два повітряні судна МНС. «Наші рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше з’ясувати всі деталі інциденту та знайти людей», — зазначили в пресслужбі відомства.

Пошуково-рятувальна операція триває, і МНС Казахстану обіцяє надавати оновлену інформацію про хід робіт. Ця трагедія привернула увагу громадськості до безпеки військової авіації та викликала співчуття до родин екіпажу, які чекають на звістки про своїх близьких. Наразі причини аварії залишаються невідомими, але слідчі органи вже розпочали роботу над розслідуванням обставин катастрофи.

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