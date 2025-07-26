Facebook, Instagram і Threads заборонять політичну рекламу в Євросоюзі – що сталося

Meta припинить політичну рекламу в ЄС до жовтня через нові правила прозорості.

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Компанія Meta, гігант соціальних медіа, оголосила про припинення всієї політичної реклами в Європейському Союзі з жовтня 2025 року, посилаючись на правову невизначеність, спричинену новими правилами ЄС, спрямованими на підвищення прозорості виборчих кампаній. Про це повідомило агентство Associated Press.

Починаючи з жовтня, Meta заборонить розміщення реклами, пов’язаної з політичними, виборчими чи соціальними питаннями, на своїх платформах, включно з Facebook, Instagram і Threads. Компанія пояснила це рішення «непрацездатністю» нових європейських правил, які регулюють прозорість і таргетування політичної реклами.

За словами представників Meta, ці правила створюють «значні операційні виклики та правову невизначеність» для компанії та її рекламодавців. Нові вимоги, які набудуть чинності 10 жовтня 2025 року, зобов’язують платформи чітко позначати політичну рекламу, вказуючи, хто її оплатив, а також із якою виборчою кампанією, референдумом чи законодавчим процесом вона пов’язана. Крім того, така реклама має зберігатися в публічній базі даних, а її таргетування на аудиторію дозволяється лише за суворих умов.

«Ці правила накладають значні додаткові зобов’язання на наші процеси та системи, що призводить до неприйнятного рівня складності та правової невизначеності для рекламодавців і платформ, які працюють у ЄС», — зазначила Meta в офіційній заяві.

Порушення нових правил може призвести до штрафів у розмірі до 6% від річного глобального доходу компанії, що становить серйозний фінансовий ризик для таких гігантів, як Meta.

Не перші, хто відмовляється

Meta не є першою технологічною компанією, яка вдається до таких заходів. Минулого року Google також оголосила про припинення показу політичної реклами для користувачів у ЄС до набрання чинності аналогічних правил, посилаючись на подібні проблеми з їхньою реалізацією. Ці кроки великих платформ свідчать про складність адаптації до нових європейських стандартів, які спрямовані на боротьбу з дезінформацією та підвищення прозорості політичних кампаній.

Вплив на користувачів і політиків

Meta запевнила, що її рішення не обмежить можливості користувачів обговорювати політичні теми на платформах компанії. Політики, кандидати та посадовці зможуть і надалі ділитися політичним контентом «органічно», тобто без використання платної реклами. «Вони просто не матимуть змоги просувати цей контент за допомогою оплачуваних рекламних інструментів», — уточнили в компанії.

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