Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

З України намагались незаконно вивезти іноземні стародруки, фото

20:31, 13 липня 2025
Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками.
З України намагались незаконно вивезти іноземні стародруки, фото
Фото: customs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню іноземних стародруків. Про це повідомила прессслужба Закарпатської митниці.

Книги виявили під час митного контролю транспортного засобу марки «MINI COOPER D COUNTRYMAN» під керуванням українця.

Чоловік, заїхавши на смугу «зелений коридор», запевняв митників про відсутність будь-яких речей, що потребують декларування та обмежені до переміщення через кордон.

«Однак при перевірці багажного відсіку автомобіля виявлено столітні стародруки, які були приховані від митного контролю в особистих речах водія. Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками», - заявили на митниці.

За даним фактом митниця направила повідомлення до СБУ про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за ознаками ст. 201 Кримінального кодексу України.

Старовинні видання вилучили, їхню історичну цінність визначать спеціалісти-експерти.

Фото: customs.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

митниця книга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду