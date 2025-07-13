Из Украины пытались незаконно вывезти иностранные старопечатные книги, фото

Всего перемещалось 13 книг, датированных 1700–1900 годами.

Фото: customs.gov.ua

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На границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз иностранных старопечатных изданий. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Книги были обнаружены во время таможенного контроля транспортного средства марки «MINI COOPER D COUNTRYMAN», за рулем которого находился гражданин Украины.

Мужчина, въехав в зону «зеленого коридора», уверял таможенников в отсутствии каких-либо вещей, подлежащих декларированию и ограниченных к перемещению через границу.

«Однако при проверке багажного отсека автомобиля были выявлены столетние старопечатные книги, которые были скрыты от таможенного контроля в личных вещах водителя. Всего перемещалось 13 книг, датированных 1700–1900 годами», — заявили в таможне.

По данному факту таможня направила сообщение в СБУ о противоправных действиях, содержащих признаки преступления по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Старинные издания изъяты, их историческую ценность определят специалисты-эксперты.

Фото: customs.gov.ua

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