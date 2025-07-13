В Полтавской области наказали мужчину, который получил повестку и не явился для отправки в воинскую часть

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

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В Полтавской области мужчина, получив боевую повестку, не явился для отправки в воинскую часть. В суде уклониста признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Согласно материалам дела, житель Карловской громады после прохождения ВЛК был признан годным к военной службе и получил повестку с требованием явиться для отправки в воинскую часть. Однако в назначенное время он не прибыл.

«Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и в содеянном не раскаялся», - добавили в ТЦК.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под ночным домашним арестом.

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