В 2025 году в Ивано-Франковской области зафиксировали три вида ядовитых пауков

Тарантул — самый крупный по размеру вид пауков, которого можно встретить на Прикарпатье.

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Паразитолог Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Ирина Олексюк сообщила, что в этом году в области фиксируются три вида ядовитых пауков — каракурт, тарантул и аргиопа тигровая. Укусы этих членистоногих не вызывают смерти, однако могут быть опасными для людей, склонных к аллергии. Об этом она рассказала в комментарии «Суспільному».

Тарантул — самый крупный по размеру вид пауков, которого можно встретить в Прикарпатье. Меньшего размера — аргиопа тигровая. Самка может достигать 8–9 сантиметров, а самец — максимум 5 сантиметров. Эти пауки покрыты желтыми, черными и белыми полосами.

Каракурт обычно имеет до 8 сантиметров в длину. Он может быть как полностью черным, так и с красными пятнами на теле.

Пауки становятся активными в теплое время года. Обычно сезон длится с апреля по октябрь. Особенно активны они в августе и сентябре — в сухую ветреную погоду пауки размножаются, рассказывает Ирина Олексюк.

По ее словам, чаще всего из ядовитых пауков на Ивано-Франковщине можно встретить аргиопу тигровую.

«Она водится в высокой траве на солнечных участках, где есть ветер. Эти пауки плетут свои паутинки в траве и ловят насекомых. Также они могут быть у людей на огородах, где растут высокие растения», — говорит специалист областного центра контроля и профилактики заболеваний.

Каракурты обитают в полях. Там они роют норки в земле. На Ивано-Франковщине их можно встретить редко, так как этот вид пауков характерен для степной части Украины.

Тарантулы относятся к тем паукам, которые могут заползти в дом. Однако такие случаи в Прикарпатье фиксируются редко, добавляет Ирина Олексюк.

Паразитолог областного центра контроля и профилактики заболеваний отмечает: укусы ядовитых пауков, которые водятся на Ивано-Франковщине, не представляют смертельной угрозы. Однако у людей, склонных к аллергии, это может вызвать — от покраснения до анафилактического шока.

При встрече с таким пауком лучше не реагировать на него и обойти стороной, говорит Ирина Олексюк. Эти членистоногие не нападают первыми.

«На укус паука могут указывать жжение, зуд, отек и две маленькие точки в этом месте. Если это произошло, не стоит паниковать, прежде всего нужно обратиться к семейному врачу, потому что он знает вашу историю болезни и подскажет, что делать дальше. Не стоит накладывать жгуты, вытягивать яд, высасывать или выдавливать. По рекомендации врача для профилактики можно принять антигистаминный препарат. У каждого человека может быть разная реакция на яд: покраснение, сильный отек, боль, но также может случиться и анафилактический шок», — добавила Ирина Олексюк.

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