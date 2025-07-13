У 2025 році на Івано-Франківщині зафіксували три види отруйних павуків

Тарантул — найбільший за розмірами вид павуків, якого можна зустріти на Прикарпатті.

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Паразитологиня Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Олексюк повідомила, що у цьому році в області фіксують три види отруйних павуків — каракурт, тарантул та аргіопа тигрова. Укуси цих членистоногих не спричинюють смерть, однак можуть бути небезпечними для людей, схильних до алергії. Про це вона сказала у коментарі «Суспільному».

Тарантул — найбільший за розмірами вид павуків, якого можна зустріти на Прикарпатті. Менша за розміром — аргіопа тигрова. Самка може мати 8-9 сантиметрів, а самець — максимум — 5 сантиметрів. Ці павуки вкриті жовтими, чорними та білими смугами.

Каракурт зазвичай має 8 сантиметрів завдовжки. Він може бути як повністю чорним, так і мати на собі червоні цятки.

Павуки активізуються у теплу пору року. Зазвичай сезон триває з квітня до жовтня. Особливо активними вони є у серпні та вересні — у суху вітряну погоду павуки розмножуються, розповідає Ірина Олексюк.

З її слів, найчастіше з отруйних павуків на Івано-Франківщині можна зустріти аргіопу тигрову.

«Вона водиться у високих травах на сонячних ділянках, де є вітер. Ці павуки розкладають свої павутинки у траві й ловлять комах. Також вони можуть бути в людей на городах, де є високі рослини», — каже спеціалістка обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Каракурти живуть на полях. Там вони риють нірки в землі. На Івано-Франківщині їх можна зустріти рідко, адже цей вид павуків притаманний для степової частини України.

Тарантули належать до тих павуків, які можуть заповзти до будинку. Однак таке на Прикарпатті фіксують рідко, додає Ірина Олексюк.

Паразитологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб каже: укуси отруйних павуків, які водяться на Івано-Франківщині, смертельної загрози не несуть. Однак у людей, схильних до алергії, це може спровокувати від почервоніння до анафілактичного шоку.

При зустрічі з таким павуком краще на нього не реагувати й обійти, каже Ірина Олексюк. Самостійно ці членистоногі не нападають.

«На укус павука може вказувати печіння, свербіж, набряк та дві малі крапочки на цій ділянці. Якщо таке сталося, не слід панікувати, передусім потрібно звернутися до сімейного лікаря, бо він має вашу історію хвороби і знає, що робити далі. Не варто накладати джгути, витягувати отруту, висмоктувати чи витискати. За рекомендацією лікаря для профілактики можна прийняти антигістамінний препарат. У кожної людини може бути різна реакція на отруту: почервоніння, сильний набряк, біль, проте може бути й анафілактичний шок», — додала Ірина Олексюк.

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