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Генсек НАТО Рютте наступного тижня відвідає США і зустрінеться з Трампом

18:25, 13 липня 2025
Марк Рютте також зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, а також із членами Конгресу США.
Генсек НАТО Рютте наступного тижня відвідає США і зустрінеться з Трампом
Фото: dw.com
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 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає США з дводенним візитом. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

«14-15 липня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, а також із членами Конгресу.

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США НАТО Дональд Трамп

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