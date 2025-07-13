ВККС розпочала співбесіди з кандидатами на посади суддів в апеляційних загальних судах

Відбулися співбесіди з кандидатами, які звернулися для участі у першій стадії конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в Житомирському апеляційному суді.

Фото: vkksu.gov.ua

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів апеляційних загальних судів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Розпочали співбесіди з кандидатами, які звернулися для участі у першій стадії конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в Житомирському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 10 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Панкеєва Вікторія Анатоліївна - 714,87 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Поліщук Тетяна Олександрівна - 672,10 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Погрібна Наталя Миколаївна - 657,57 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 29 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 14 вакантних посад суддів у Житомирському апеляційному суді.

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