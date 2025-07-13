ВККС начала собеседования с кандидатами на должности судей в апелляционных общих судах

Прошли собеседования с кандидатами, подавшими заявки для участия в первом этапе конкурса на замещение вакантных должностей судей в Житомирском апелляционном суде.

Фото: vkksu.gov.ua

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки трех кандидатов на должности судей апелляционных общих судов. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Начались собеседования с кандидатами, которые подали заявки для участия в первом этапе конкурса на замещение вакантных должностей судей в Житомирском апелляционном суде.

По результатам квалификационной оценки 10 июля Комиссией были приняты следующие решения:

Панкеева Виктория Анатольевна — 714,87 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Полищук Татьяна Александровна — 672,10 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Погребная Наталья Николаевна — 657,57 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 29 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 14 вакантных должностей судей в Житомирском апелляционном суде.

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