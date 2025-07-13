Генсек НАТО Рютте на следующей неделе посетит США и встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит США с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
«14–15 июля 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами Конгресса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.