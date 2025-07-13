Генсек НАТО Рютте на следующей неделе посетит США и встретится с Трампом

Марк Рютте также проведет встречи с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами Конгресса США.

Фото: dw.com

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит США с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

«14–15 июля 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами Конгресса.

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